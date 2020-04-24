  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Asya borsaları geriledi

2020-04-24 10:36:22 -
Asya borsaları geriledi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,86 azalışla 19.262,00 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,34 kayıpla 1.889,00 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 1,06 azalışla 2.808,53 puanda seyrediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,29 değer kaybıyla 3.780,09 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,30 kayıpla 23.904,12 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomiye etkilerine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı