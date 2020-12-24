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Ekonomi Asya borsaları Çin hariç yükseldi
Ekonomi

Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Çin'de Sanghay bileşik endeksinin negatif ayrışmasında, regülatörlerin Alibaba Group için tekel karşıtı bir soruşturma açıldığını açıklaması etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-24 10:46:12 -
Asya borsaları Çin hariç yükseldi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Noel tatili arifesinde, Asya borsalarında işlem hacmi zayıf olmakla birlikte pozitif bir seyir izlenirken, Çin'de regülatörlerin teknoloji endüstrileri üzerindeki kontrolü artırma çabaları doğrultusunda Alibaba Group için tekel karşıtı bir soruşturma açıldığını açıklaması Şanghay bileşik endeksinin negatif ayrışmasına neden oldu.

Alibaba Group hisseleri bu açıklamanın ardından yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti.

Teknoloji hisselerindeki düşüş öncülüğünde Şanghay bileşik endeksi dünkü kazançlarını geri vererek kapanışta yüzde 0,6 kayıpla 3.363 puan oldu.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, merkez bankasının politika incelemesi kapsamında, gelecekteki şoklara karşı koymak için teşvik programını çevik hale getirmeyi planladığını belirtmesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla 26.668 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 103,6 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 kazançla 46.753 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 primle 26.387 puanda seyrediyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,7 artarak 2.806 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapandı.


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