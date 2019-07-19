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Asya borsaları

19 Temmuz 2019 Cuma 10:22
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde, Hindistan hariç, alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistlere göre, Asya tarafında ABD ile Çin arasında başlaması beklenen ticaret müzakereleri gündemin odağında yer alıyor.

ABD'de Fed üyelerinin konuşmalarının ardından 30-31 Temmuz'da gerçekleştirilecek Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz indiriminin 50 baz puan olacağına ilişkin beklentilerin artığını belirten analistler, bu etkiyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 0,7 ile beklentilere paralel artması sonrası Nikkei 225 endeksi günü yüzde 2 primle 21.466,99 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,33 yükselerek 107,7 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,78 yükselerek 2.923,72 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,07 kayıpla 38.481,51 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,01 kazançla 28.746,52 puanda seyretti.

Dün Güney Kore merkez bankasının 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası Kospi endeksi yüzde 1,35 yükselişle 2.094,36 puanda bulunuyor.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:22
  1. Asya borsaları
  2. yurt dışı piyasalar

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