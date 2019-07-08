0553 313 94 23

Asya borsaları

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:29
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda, geçen hafta ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin oldukça üzerinde artması, faiz indirimi patikasını veri gidişatına bağlayan ABD Merkez Bankasının (Fed) temmuz toplantısına ilişkin belirsizlik yarattı.

Ekonomistlerin, temmuzda Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimine gideceği beklentileri neredeyse sıfıra inerken, 25 baz puanlık indirim olasılığı hala fiyatlanıyor.

Öte yandan Japonya'da mayıs ayı cari işlemler dengesi 1 trilyon 594,8 milyar yenle beklentilerin altında kaldı. Ülkede çekirdek makine siparişleri ise artış beklentilerine karşın mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı.

Negatif veri ve azalan faiz indirimi beklentileri sonrası pay piyasalarında sert düşüş yaşanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,98 azalarak günü 21.534,35 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 108,3 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, açılışta analistlerin destek olarak nitelendirdiği 3.000 puanın altına inmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 2,58 azalarak 2.933,42 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,42 düşüşle 38.952,90 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,75 gerilemeyle 28.271,30 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,09 kayıpla 2.066,52 puanda seyrediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:29
  1. Asyaborsaları
  2. yurt dışı piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Japon modeli Kadın Üniversitesine destek
    1. Japon modeli Kadın Üniversitesine destek
    2. Türkiye'den Miçotakis'e seçim tebriği
    3. Stres ve alkol gastrit nedeni
    4. Numan Çürüksu'dan Osmanlıspor'a veda..
    5. Kaymakam, şehitlik bakım..
    6. Sinop'ta uçuruma düşen çocuk öldü
    7. Uzaya çıkması planlanan ilk siyahi..
    8. Golf tutkunları Bodrum'da buluştu
    9. Rektör Şevli, ‘7. Türk Üniversiteleri..
    10. Trabzonspor'da transfer çalışmaları
    11. AKAPDER’den Ankara’da sıkma şöleni
    12. Ceylanpınar’da tarlalar sarıya boyandı
    13. "İhracattaki artışın katlanarak..
    14. Tekirdağ’da 6 ambulans dağıtıldı
    15. Orman işçilerinin görev süresi..
    16. Sel, Oltu-Narman yolunu trafiğe kapattı
    17. (Özel) 15 Temmuz Gazisi Ahmet Onay, 3..
    18. Ankara’da ‘dalavereciler’ çetesine..
    19. Berge: “100 uçaktan en az 5’i Van..
    20. Döviz kurları
    21. İzmir Demokrasi Üniversitesi taban..
    22. Adana’da sahte içkiye suçüstü
    23. Doğu Karadeniz’in en görkemli kalesi..
    24. F-16'lar vurdu! 4 terörist öldürüldü
    25. Asya borsaları
    26. (Özel)Pakistanlı kardeşler, elleri..
    27. (Özel) Vali Yazıcı: “Tatil için..
    28. ABD’den PKK’ya 200 tır yeni silah
    29. Aydemir: ‘Dadaşlık, emsalsiz haslet’
    30. 41 yaşında kazandığı fakülteyi..
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Şehit Yakınları ile Gazilerin tahammülü kalmadı! Skandala sert tepki
    Şehit Yakınları ile Gazilerin tahammülü kalmadı! Skandala sert tepki

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’