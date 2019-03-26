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Asya borsaları

26 Mart 2019 Salı 10:22
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğu Asya borsalarında, ABD piyasalarındaki karışık seyrin devralındığı görüldü.

Dün yüzde 3'lük kayıp yaşayan Japonya'daki Nikkei 225 endeksi, yendeki zayıflamanın ihracatçı şirket hisselerini desteklemesi ile kayıplarını telafi etti ve günü yüzde 2,2 artışla 21.428,39 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 110,1 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, dünkü gerilemesini sürdürdü ve analistlerin destek olarak nitelendirdiği 3.000 puanın altına inerek 2.988,49 puanla 12 günün en düşük seviyesini gördü. Endeks, kapanışa yakın ise yüzde 1,5'lik azalışla 2.997,10 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 37.850,83 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 28.495,57 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselişle 2.148,80 puanda seyrediyor.



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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:22
  1. Asyaborsaları
  2. yurt dışı piyasalar

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