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Aşureler Başkan Palancıoğlu’ndan

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

10 Eylül 2019 Salı 13:11
Aşureler Başkan Palancıoğlu’ndan

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, öğle namazı sonrasında Cami Kebir’de vatandaşlara aşure ikram etti. Tüm Kayserililerin Muharrem Ayı’nı kutlayan Başkan Dr. Palancıoğlu, bu mübarek ayın Türkiye’ye ve tüm Müslüman alemine hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.


“Muharrem Ayı’ndayız. Bizde vatandaşlarımızla sevincimizi paylaşıyoruz.” diyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:


“Aşure birlik ve beraberliğimizin, paylaşma ve dayanışmanın simgesidir.Aşure demek paylaşmak demek; bizde Cami Kebir’de hemşehrilerimize bugün aşure ikram ettik. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Bu özel günlerde vatandaşlarımız dualarını eksik etmesin. İnşallah bizleri de dualarına dahil etsinler. Cenabı Allah bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Tüm vatandaşlarımızın aşure gününü tebrik ediyorum. Muharrem ayının insanlık âlemine hayırlar getirmesini ve İslam dünyasında beraberlik ve kardeşlik ortamının güçlenmesine vesile olmasını diliyorum.”

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:11
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