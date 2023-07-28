Aşure tarifi: Aşure orucu ilk kaç gün tutulur, nasıl niyet edilir, içindeki ürünler? İşte adım adım cevap paylaşımı

Muharrem ayı geçtiğimiz günlerde başladı. Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayında aşure günü yer almaktadır. Bu değerli dönemde ise aşure günü orucu tutulur ve farklı ibadetler yerine getirilir.

Aşure orucu ile ilgili araştırmalar Muharrem ayının 10. günü itibarıyla artışa geçti. Muharrem ayı içerisinde yer alan aşure günü oldukça önemli ve değerlidir. Aşure günü Muharrem ayının 10. günüdür. Arapça’da on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türemiştir. Kelimenin Sâmî diller arasında ortak bir kelime olduğu düşünülmektedir. Aşure Günü'nde gerçekleştiğine inanılan dini açıdan önemli bazı rivayetler bulunmaktadır. Peki, Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure orucu kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilir?

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU, KAÇ GÜN TUTULUR?

Aşure Günü oruç tutulur mu sorusu Muharrem ayının 10’una girilmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklaması bulunuyor. Buna göre;

"Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: 'Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.' (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 6)"

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287). (milliyet)

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Muharrem Ayı'nın onuncu günü yani Aşure Günü oruç tutmak Hanefilere göre vacip, Şafiilere göre ise müekked sünnetir. Ancak oruç tek olarak tutulmaz. Yani 9. ve 10. gün ya da 10. veya 11. gün olarak veya 9, 10 ve 11. gün olarak 2 veya üçlü olarak tutulur. Tek başında Aşure Günü oruç tutumak doğru bulunmaz.

AŞURE GÜNÜ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bilgilerine göre oruç ve niyet hakkında yer alan ifadeler şöyle;

Kalben niyet etmek kabul edildiği gibi sahura kalkmak da oruca niyet etmek olarak kabul edilir. "Allah'ı niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya" şeklinde niyet edilebilir.

AŞUREYE SÜT KONUR MU?

Sorumuzun cevap lezzetli aşure tarifimizde.

Malzemeler:

1 su bardağı buğday (aşurelik buğday)

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı haşlanmış kuru baklagil (kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı vb.)

1 su bardağı haşlanmış kuru meyve (kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı vb.)

1 su bardağı dövme buğday

1 su bardağı şeker

8 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı kakule (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı vanilya (isteğe bağlı)

Ceviz, fındık veya fıstık içi (üzeri için)

Yapılışı:

1. Buğdayı ve nohutu ayrı kaplarda yıkayın ve su dolu kaplarda bir gece kadar suda bekletin. Ertesi gün suyu süzüp yıkayın.

2. Buğdayı tencereye koyun ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Kaynamaya başlayınca kısık ateşte buğdaylar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 1 saat haşlayın. Ardından nohut ve kuru fasulyeyi de ekleyin ve yumuşayıncaya kadar haşlamaya devam edin. Daha sonra haşlanmış kuru baklagilleri ekleyin ve karıştırın.

3. Ayrı bir tencerede dövme buğdayı haşlayın.

4. Haşlanmış buğday, nohut, fasulye ve kuru baklagillerin üzerine dövme buğdayı, haşlanmış kuru meyveler ve şekeri ekleyin. Karıştırarak pişirmeye devam edin.

5. Sütü ekleyin ve kıvam alıncaya kadar karıştırın. Tarçın, kakule ve vanilyayı da ekleyerek tatlandırın.

6. Kaynamaya başladığında ocağı kısın ve ara sıra karıştırarak yaklaşık 30 dakika daha pişirin.

7. Aşure kıvamına geldiğinde ocağı kapatın ve tuzunu ekleyin. Aşureyi bir tepsiye veya kaselere dökün.

8. Soğuduktan sonra üzerini dilediğiniz gibi ceviz, fındık veya fıstık içi ile süsleyin.

Afiyet olsun! Aşure, genellikle soğuk olarak servis edilir ve misafirlerle, aileyle ve komşularla paylaşmak için harika bir tatlıdır. Geleneksel olarak Muharrem ayında yapıldığı için aşureyi bu özel ayın 10. günü olan Aşure Günü'nde yapmak ve paylaşmak da güzel bir adettir.

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