Aşure günü ne zaman? İşte aşure geleneği̇ni̇n çıkış öyküsü

Aşurenin ne zaman yapılacağı, Muharrem ayının idrak edilmeye başlamasıyla birlikte sorgulanıyor. Her yıl birlik ve beraberliğin simgesi olan Muharrem ayının 10. günü idrak edilen aşure günü için geri sayım başladı. Peki, aşure günü ne zaman? Aşure ne zaman yapılır?

2023 aşure günü tarihi, Muharrem ayının 10. gününe yaklaşılmasıyla birlikte sorgulanıyor. Her yıl Muharrem ayının 10. günü evlerde kaynatılan aşurelerin bu yıl hangi tarihte yapılacağı araştırılıyor. Peki, aşure günü ne zaman? Aşure ne zaman yapılır?

AŞURE NE ZAMAN YAPILIR?

İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek.

Buna göre; Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

AŞURE GELENEĞİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Aşure geleneğinin kaynağı konusunda birçok söylence var. Bunlardan biri, Nuh tufanına dayanıyor. Nuh Peygamber, sular çekilip karaya çıkınca, geminin ambarında ne varsa çıkartıp büyük bir kazanda kaynatmış.

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Tufandan kurtulanlar hep birlikte yiyip hâllerine şükretmişler. Aşure geleneği oradan gelir deniyor. Bazı yörelerimizde Hz. Hüseyin’e yas olarak algılanır, Kerbela şehitlerinin ruhlarına varması dilenir. Bir başka inanca göre birçok uğurlu olayın bugün gerçekleştiği söylenir. Âdem’in tövbesi bugün kabul edilmiş, İbrahim Nemrut ateşinden, Musa Firavun zulmünden bugün kurtulmuş. Eyüp bugün şifa bulmuş...