AstroFest “Herkese Biraz Gökyüzü” temasıyla gerçekleşti

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin her yerinden katılımın olduğu AstroFest etkinliği, “Herkese Biraz Gökyüzü” temasıyla gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, yılın her döneminde farklı temalarda etkinlikler ve eğitim programları düzenleniyor. Astronomi, uzay ve havacılık alanlarında düzenlediği etkinliklerle milli teknoloji hamlesine katkıda bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi, bu çerçevede bu yıl ikincisi düzenlenen AstroFest etkinliğini Kapadokya’da gerçekleştirdi. Astronomi ve uzay bilimlerine karşı merakın artırılması hedefi doğrultusunda “Herkese Biraz Gökyüzü” teması ile yapılan ve Türkiye’nin her yerinden yaklaşık 200 kişinin katıldığı AstroFest etkinliğinde 3 gün boyunca teleskoplarla gökyüzü gözlemleri, bilimsel atölyeler, söyleşiler, doğa gezileri ve yarışmalar yapıldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) Prof. Dr. Bilge Demirköz ve Doç. Dr. Sinan Kaan Yerli’nin, TÜBİTAK’tan Alp Akoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı AstroFest’te katılımcılar, eğlendirirken öğreten bilimsel bir kampı tecrübe etti. Festivalde her yaş grubuna hitap eden etkinlikler hazırlandı. Astronomi, uzay ve havacılık alanlarında gelişmiş altyapıya ve insan kaynağına sahip olan Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi, 27 Temmuz tarihinde de Konya-Kilistra bölgesinde bir günlük astronomi festivali gerçekleştirecek.