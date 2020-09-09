AstraZeneca, Kovid-19 aşı denemesini durdurdu

ANKARA (AA) - İlaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının testleri, bir deneğin rahatsızlanması sonucu durduruldu.

AstraZeneca'dan yapılan açıklamada, bir denekte "açıklanamayan bir hastalığın" ortaya çıkması nedeniyle testlerin durdurulduğu kaydedildi.

Sağlık sitesi STAT'da yer alan haberde, aşının testlerinin birçok ülkede yapıldığı, rahatsızlanan deneğin İngiltere'de olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 için çok sayıda umut verici aşı adayı olduğunu, bunların sadece "etkili" ve "güvenli" olduğu görüldüğünde kullanılacağını bildirmişti.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, Kovid-19 aşı çalışmalarında uzun yol katetmiş 6-9 çalışma olduğunu, bunların Faz III klinik denemelerine girdiğini aktarmıştı. Harris, "Ancak gerçekçi zaman dilimi açısından, gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz." ifadesini kullanmıştı.