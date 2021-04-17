Astral seyahat ne demek? Astral seyahat nedir nasıl yapılır? Astral seyahat anlamı

Astral beden denilen bir ruhun varlığını varsayan bir terimdir. Astral seyahat aslında ruhun bedeni terk etmesi ve ruhun bilinen boyuttan farklı bir boyuta geçmesidir. Kısaca astral seyahat ruhun bedenden ayrılması anlamına gelir. Astral seyahat fikri çok eskidir ve birçok kültürde ortaya çıkar. Modern "astral projeksiyon" terminolojisi, 19. yüzyıl Teosofistleri tarafından icat edilmiş ve desteklenmiştir. Bazen rüyalar ve meditasyon biçimleriyle bağlantılı olarak rapor edilir.

Astral seyahat nasıl yapılır?

Astral seyahat bazen doğuştan yetenekleri olan insanların kendi isteği dışında yapmaları ile gerçekleşebilir. Fakat kişiler astral seyahatı tam olarak bilinçli bir şekilde yapamazlar. Ruhun vücuttan çıkması ve sonrasında geri dönmesi ile astral seyahat gerçekleşmektedir.

Astral seyahat mümkün mü?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Astral seyahatle Kabe'ye gidersek Haccımız kabul olur mu? sorusuna şu şekide cevap verdi: “Yani dua ile Kabe'ye gidilir. Astral seyahatle Kabe'ye gidemezsiniz. Çünkü astral seyahat denemeleri çok doğru olan denemeler değildir. Bizde onlara gerek yok. Kalbi rabıta; namazı kıldıktan sonra gözünüzü kapatıp Kabe'yi düşünme, Medine'yi düşünme. Tasavvufta buna rabıta diyorlar. Kalbi Allah'a bağlamak. Kendinizi orada hissetmeniz olabilir. Ama ruhla beden birbirinden ayrılacak böyle bir seyahat; Bu tür denemelerden uzak durmak gerekir"