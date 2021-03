Astor Piazzolla kimdir, nerelidir? Astor Piazzolla mesleği ne? Astor Piazzolla albümleri

Astor Pantaleón Piazzolla, (d. 11 Mart 1921, Mar del Plata - ö. 4 Temmuz 1992, Buenos Aires),Arjantinli bandoneoncu ve Tango Nuevo'nun kurucusu. Buenos Aires'e 400 km uzaklıkta Atlantik sahilinde bir sayfiye yeri olan Mar del Plata'da doğdu. İki yaşındayken ailesi New York'a yerleşti, 1937'ye kadar ABD'de yaşadı. Annesi terzi, babası ise berberdi. Mahalle arkadaşı Rocky Marciano, daha sonra dünya ağır sıklet boks şampiyonu olacak, bir grup arkadaşı ise Kaliforniya'da Alcatraz'da, bir kısmı ise New York'ta Sing Sing'de oturmak zorunda kalacaktı. Ama o kendini müziğiyle kurtardı. 10 yaşındayken tango orkestralarının önemli çalgısı bandoneonu ustaca çalışıyla ün kazandı, 1934'te tango şarkıcılarının kralı sayılan Carlos Gardel ile çalmaya başladı. Piazzolla bestelediği oda müzikleri kendine özgü stiline her zaman sadık kaldı.

Astor Piazzolla Film müziği bestecisi

1954'te eğitim için bursla Paris'e gitti, ünlü Fransız eğitmen Nadia Boulanger'den ders aldı ve Gerry Mulligan ile de orada tanıştı. Bir yıl sonra Arjantin'e döndü. Kısa zaman sonra tiyatro toplulukları, film ve plak şirketlerinden beste siparişleri almaya başladı. Paris Opera Orkestrası Yaylı Çalgılar Topluluğu ve La Scala Opera Orkestrası müzisyenleriyle birlikte konserler verdi, 100'den fazla kayıt yaptı. Dünyanın en ünlü senfoni orkestraları onun, bandoneon konçertolarını yorumladı. 4 Temmuz 1992'de Buenos Aires'te öldü.

Astor Piazzolla albümleri

Adiós Nonino (1960)

Tiempo Nuevo (1962)

La Guardia Vieja (1966)

ION Studios (1968)

María de Buenos Aires (1968)

Roma (1972)

Libertango (1974)

Reunión Cumbre (Summit) (1974) Gerry Mulligan ile birlikte

With Amelita Baltar (1974)

Buenos Aires (1976)

Il Pleut Sur Santiago (1976)

Suite Punta del Este (1982)

Concierto de Nácar (1983)

SWF Rundfunkorchester (1983)

Live in Wien Vol.1 (1984)

Enrico IV (1984)

Green Studio (1984)

Teatro Nazionale di Milano (1984)

El exilio de Gardel (soundtrack, 1985)

Tango: Zero Hour (1986)

The New Tango (1987) Gary Burton ile birlikte

Sur (1988)

La camorra (1989)

Hommage a Liège: Concierto para bandoneón y guitarra/Historia del Tango (1988) Liège Philharmonic Orchestra ile Leo Brouwer yönetiminde.

Bandoneón sinfónico (1990)

The Rough Dancer and the Cyclical Night (Tango apasionado) (1991)

Five Tango Sensations (1991) Kronos Quartet ile birlikte

Original Tangos from Argentina (1992)

The Central Park Concert 1987 (1994)