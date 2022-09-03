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Spor Aston Villa-Manchester City saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
Spor

Aston Villa-Manchester City saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

Premier Lig'in 6.haftasında Aston Villa ile Manchester City karşılaşacak. Maçı izlemek isteyenler ise Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman sorusunun cevabını araştırıyor. Manchester City maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-09-03 13:30:00 -
Aston Villa-Manchester City saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig’in 6.haftasında Aston Villa ile Manchester City karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?

Aston Villa-Manchester City saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

Aston Villa-Manchester City maçı bu akşam oynanacak. Villa Park'ta oynanacak karşılaşma TSİ 19.30'da oynanacak. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

Aston Villa: Martinez, Worthy, Mings, Konsa, Cash, Kamara, McGinn, Douglas Luiz, Coutinho, Bailey, Watkins

Manchester City: Aderson-Walker, Stones, Dias, Cancelo-Gundogan, Rodri, De Bruyne-Foden, Haaland, Mahrez

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