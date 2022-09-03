Aston Villa-Manchester City saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
Premier Lig'in 6.haftasında Aston Villa ile Manchester City karşılaşacak. Maçı izlemek isteyenler ise Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman sorusunun cevabını araştırıyor. Manchester City maçı hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig’in 6.haftasında Aston Villa ile Manchester City karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?
Aston Villa-Manchester City saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
Aston Villa-Manchester City maçı bu akşam oynanacak. Villa Park'ta oynanacak karşılaşma TSİ 19.30'da oynanacak. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
Aston Villa: Martinez, Worthy, Mings, Konsa, Cash, Kamara, McGinn, Douglas Luiz, Coutinho, Bailey, Watkins
Manchester City: Aderson-Walker, Stones, Dias, Cancelo-Gundogan, Rodri, De Bruyne-Foden, Haaland, Mahrez