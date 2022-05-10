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Spor Aston Villa-Liverpool maçı ne zaman saat kaçta? Liverpool maçı CANLI İZLE
Spor

Aston Villa-Liverpool maçı ne zaman saat kaçta? Liverpool maçı CANLI İZLE

Aston Villa-Liverpool maçı şifreli kanalda mı? İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Aston Villa sahasında Liverpool'u konuk edecek. Peki, Aston Villa Liverpool maçı ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-05-10 09:08:00 -
Aston Villa-Liverpool maçı ne zaman saat kaçta? Liverpool maçı CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de Aston Villa sahasında Liverpool'u konuk edecek. Peki, maç ne zaman?

Aston Villa-Liverpool maçı ne zaman saat kaçta? Liverpool maçı CANLI İZLE

Aston Villa 10 Mayıs Salı akşamı Villa Park'ta Liverpool'u konuk edecek. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Aston Villa Liverpool maçını S Sport kanalı naklen yayımlayacak.

Liverpool çıktığı 35 maçta 83 puan topladı ve 86 puanlı Manchester City'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Aston Villa ise 34 maçta 43 puan topladı ve 11.sırada yer alıyor.

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