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Spor

Aston Villa galibiyeti Trezeguet'nin golleriyle hatırladı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 20:23:38 -
Aston Villa galibiyeti Trezeguet'nin golleriyle hatırladı

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'de 35. hafta mücadelesinde Aston Villa, konuk ettiği Crystal Palace'ı 2-0 mağlup ederek kümede kalma adına umutlandı.

Villa Park'ta oynanan müsabakada Aston Villa'ya 2-0'lık galibiyeti getiren golleri, 45+4. ve 59. dakikalarda bir dönem Kasımpaşa'da forma giyen Mısırlı futbolcu Mahmoud Trezeguet kaydetti.

Aston Villa'da Christian Benteke, 90+6. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

Ligde 10 maç aranın ardından 3 puana ulaşan Aston Villa, puanını 30'a yükselterek maç fazlasıyla 18. sırada kaldı ve ligin bitimine 3 hafta kala kümede kalma umutlarını korudu. Crystal Palace ise 42 puanla 14. sırada yer aldı.

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