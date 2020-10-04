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Spor Aston Villa, 7-2'lik galibiyetle Liverpool'a tarihi hezimet yaşattı
Spor

Aston Villa, 7-2'lik galibiyetle Liverpool'a tarihi hezimet yaşattı

Liverpool'a 1963 yılından bu yana 7 gol atan ilk takım Aston Villa oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-04 23:30:10 -
Aston Villa, 7-2'lik galibiyetle Liverpool'a tarihi hezimet yaşattı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'in 4. hafta kapanış maçında son şampiyon Liverpool, deplasmanda Aston Villa'ya 7-2 gibi tarihi bir skorla yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

Villa Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 4, 22 ve 39. dakikalarda Ollie Watkins, 35. dakikada John McGinn, 55. dakikada Ross Barkley, 66 ve 75. dakikalarda da Jack Grealish attı. Liverpool'un gollerini ise 33 ve 60. dakikalarda Muhammed Salah kaydetti.

Liverpool, kalesinde 57 yıl sonra 7 gol birden gördü. Premier Lig'de 15 Nisan 1963'te oynanan müsabakada Tottenham'a 7-2 kabeden Liverpool, aradan geçen 57 yılın ardından aynı skorla Aston Villa'ya yenildi.

Ayrıca Liverpool, Premier Lig'de şampiyon olduktan sonraki sezonda 7 gol yiyen ilk takım olarak da tarihe geçti.

Ligde bir maçı eksik Aston Villa, puanını 9'a çıkartarak ikinci sıraya yükselirken, aynı puandaki Liverpool 5. sırada kaldı.


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