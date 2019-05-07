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Astımlı hastaların kullandığı sprey orucu bozar mı

İslam coğrafyası 2019 Ramazan ayına yine kan ve göz yaşıyla girdi. Her Ramazan öncesi terör devleti İsrail’in Gazze’yi bombalaması bu Ramazanda da gerçekleştirildi. Yıllardır Suriye’de bitmeyen iç savaş, Yemen’de cereyan eden mezhep savaşları yüzünden binlerce kişinin açlığa ve ölüme mahkum edilmesi, Doğu Türkistan’daki Müslüman soydaşlarımıza yapılan Çin zulmü, Mısır’da, Cezayir’de, Tunus ve Libya’da yaşanan gözyaşları… Bir Ramazana daha buruk giren Müslümanlar Ramazanda bir takım soruların cevabını aramakta astım hastalarının kullandığı sprey orucu bozar mı? Astım ilacı orucu bozar mı?

07 Mayıs 2019 Salı 09:52
Astımlı hastaların kullandığı sprey orucu bozar mı

İslam coğrafyası 2019 Ramazan ayına yine kan ve göz yaşıyla girdi. Her Ramazan öncesi terör devleti İsrail’in Gazze’yi bombalaması bu Ramazanda da gerçekleştirildi. Yıllardır Suriye’de bitmeyen iç savaş, Yemen’de cereyan eden mezhep savaşları yüzünden binlerce kişinin açlığa ve ölüme mahkum edilmesi, Doğu Türkistan’daki Müslüman soydaşlarımıza yapılan Çin zulmü, Mısır’da, Cezayir’de, Tunus ve Libya’da yaşanan gözyaşları… Bir Ramazana daha buruk giren Müslümanlar Ramazanda bir takım soruların cevabını aramakta astım hastalarının kullandığı sprey orucu bozar mı? 

Ramazanda oruç tutan vatandaşlar orucun adap ve erkanına dikkat ederek oruç tutmanın gayreti içerisinde. Vatandaşların özellikle en çok merak edip sorduğu Endoskopi, Kolonoskopi Yaptırmak orucu bozar mı, krem ve merhem sürmek orucu bozar mı, anjiyo yaptırmak orucu bozar mı, biyopsi yaptırmak orucu bozar mı? Mazeretsiz oruç tutmamanın cezası nedir? Hamile olanlar oruç tutar mı? Hasta olanlar oruç tutar mı? Çocuk emziren kadın oruç tutar mı? Açlığa  ve susuzluğa dayanamayan oruç tutar mı? Çok ağır işlerde çalışıyorum oruç tutmasam ne olur? Geçici olarak ağlını kaybetmek orucu bozar mı? Orucun fidyesi nedir, ne kadardır? Tutulamayan Ramazan Orucunun Kazası nedir? Oruç tutamayan ne yapmalı? Başlanıp bozulan orucun kazası nasıl yapılır? Kefaret orucu kaç gün tutulur Cinsel ilişkinde bulunmak orucu bozar mı? gibi soruların cevabı her oruç tutan vatandaşların için önem arz etmekte. İşte astım hastalarının kullandığı sprey orucu bozar mı? Sorusunun cevabına ilişkin detaylar.

Astım hastaların kullandığı sprey orucu bozar mı

Akciğer hastalarının kullandıklar spreyden, bir kullanımda 1/20 ml. gibi çok az bir miktar aza sıkılmaktadır. Bunun da önemli bir kısmı az ve nefes borular civarında emilerek yok olmaktadır. Bundan geriye bir miktarın kalp tükürük ile mideye ulat konusunda kesin bir bilgi de yoktur. Abdest alırken azda kalan su ile kıyaslandığında, bu miktarın çok az olduu görülmektedir.

Halbuki oruçlu, abdest alırken azna verdii sudan geri kalan miktarın mideye ulaşması halinde orucun bozulmayaca konusunda hadis (Dârimî, “Savm”, 21) ve İslâm bilginlerinin icma vardır. Ayrca, misvaktan baz kırıntıların ve kimyevi maddelerin mideye ulaşası kaçınılmaz

olduğu halde, Hz. Peygamber’in oruçlu iken misvak kullandı, sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır. (Buhârî, “Savm”, 27; Tirmîzî, “Savm”, 29) Dier taraftan, “kesin olarak bilinen, şüphe ile bozulmaz” kaidesi gereğince, mideye ulaşıp ulaşmadığı konusunda şüphe bulunan bu şeyle oruç bozulmaz.

Bu itibarla astımlı hastaların, sağlığı oruç tatmalarına uygun olup başka bir hastalıkları da yoksa rahat nefes almalarını sağlamak amacıyla ağzı püskürtülen oksijenli ilaç orucu bozmaz.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 09:52
  1. Astım hastaların kullandığı sprey orucu bozar mı
  2. Astımlı hastaların kullandığı sprey orucu bozar mı
  3. Endoskopi Kolonoskopi yaptrmak orucu bozar mı
  4. Krem ve merhem sürmek orucu bozar mı
  5. Anjiyo yaptırmak orucu bozar mı
  6. Biyopsi yaptırmak orucu bozar mı
  7. Oruç ne zaman farz oldu
  8. Mazeretsiz oruç tutmamanın cezası nedir?
  9. Hamile olanlar oruç tutar mı?
  10. Hasta olanlar oruç tutar mı?
  11. Çocuk emziren kadın oruç tutar mı?
  12. Açlığave susuzluğa dayanamayan oruç tutar mı?
  13. Çok ağır işlerde çalışıyorum oruç tutmasam ne olur?
  14. Geçici olarak ağlını kaybetmek orucu bozar mı?
  15. Orucun fidyesi nedir
  16. ne kadardır?
  17. İskat- Savm nedir?
  18. Tutulamayan Ramazan Orucunun Kazası nedir?
  19. Oruç tutamayan ne yapmalı?
  20. başlanıp bozulan orucun kazası nasıl yapılır
  21. Kefaret orucu kaç gün tutulur
  22. Cinsel ilişkinde bulunmak orucu bozar mı
  23. astım ilacı orucu bozar mı
  24. Astım ilacı orucu bozar mı?

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