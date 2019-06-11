0553 313 94 23

Astım hastalarına klima uyarısı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.

11 Haziran 2019 Salı 12:13
Astım hastalarına klima uyarısı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, astım hastalarının klima kullanırken çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.


Astım hastalarının klima kullanırken sağlık açısından dikkat etmeleri gereken hususlara değinen Liv Hospital Samsun Göğüs Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Aziz Uluışık, “Klima, ortamdaki havayı emip filtrasyon yaptıktan sonra dışarı verdiğinden cihazın zamanla filtrasyon sistemi kirlenebilir. Klimaların filtrelerinde biriken tozlarda bakteri ve mantar sporları üreyebilir. Bu mikroorganizmalar astım hastaları ya da alerjik nezlesi olan hastalar için risk teşkil eder ve sık hastalanmalarına, astım ataklarına, alerjik yakınmaların artmasına ve akciğer enfeksiyonlarına yol açabilir” dedi.



Filtrelerin temizlenmesi gerekir


Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık şu bilgileri verdi:


“Yaz mevsiminin gelmesiyle artan sıcaklık ve nem, klimaları günlük yaşantımızın bir parçası haline getirdi. Astım ve alerji hastaları klima kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Astım hastalarının soludukları havanın ısısı, nemi ve temizliği çok önemlidir. Klimalar uygun ısı ve nemi ayarlayabilmek açısından yarar sağlar. Hedeflenen en uygun sıcaklık 24-25 derece ve nem de yüzde 40-50’dir. Yeni tip gelişmiş filtreli klimalar aynı zamanda havayı temizleme özelliğine de sahip olduğundan mümkünse filtre kalitesi daha iyi olan klimalar tercih edilmeli, mutlaka klima filtre bakımları önerilen sıklıkta yapılmalıdır. Çünkü klima, ortamdaki havayı emip filtrasyon yaptıktan sonra dışarı verdiğinden cihazın zamanla filtrasyon sistemi kirlenebilir, klimaların filtrelerinde biriken tozlarda bakteri ve mantar sporları üreyebilir. Bu mikroorganizmalar astım hastaları ya da alerjik nezlesi olan hastalar için risk teşkil eder ve sık hastalanmalarına, astım ataklarına, alerjik yakınmaların artmasına ve akciğer enfeksiyonlarına yol açabilir. Ancak filtre temizliği ve bakımı düzgün bir şekilde yapılırsa bu riskler ortadan kaldırılabilir.”



Klima kullanırken nelere dikkat edilmeli?


Klima kullanımında dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Dr. Aziz Uluışık, “Hastalar klima kullanırken direkt klimanın rüzgârına maruz kalmamalı, karşısında oturmamalılar. Klima çalıştırılmaya başlandığında ortam çok hızlı soğutulmamalı, yavaş yavaş soğutulmalıdır. Böylece vücudun ani sıcaktan soğuğa maruz kalması engellenmiş, ısı değişikliğine uyum sağlamasına imkan verilmiş olur. Özetle klima kullanımının astımlı ve alerjik hastalar açısından bazı riskleri olmakla birlikte, yüksek sıcaklık ve nem oranının riskleri de göz ardı edilemez. Dolayısıyla astım hastalarına klimaları bilinçli bir şekilde kullanmalarını öneriyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karar yazarı Akif Beki rakı masası ile kararını verdi!
    1. Karar yazarı Akif Beki rakı masası ile..
    2. Mavi fularlılar Kırgız mahallesinde
    3. KMÜ’den psikolojik danışmanlık ve..
    4. Sivas'ta minibüs şarampole devrildi:..
    5. Eskişehir’de FETÖ operasyonu
    6. Fransa Ulaştırma Bakanından..
    7. Pıhtı hayatı tehdit ediyor
    8. İstanbul Havalimanı, bayram tatilinde..
    9. Yüz estetiğinde ’’endoskopi’’ avantajı
    10. Kars’ta Jandarmanın 9 günlük tatil..
    11. Kazım Arslan’ın ismi parka verilecek
    12. Uzun süren omuz ağrılarına dikkat
    13. Otomotiv pazarı yılın ilk 5 ayında..
    14. PKK destekçilerine dev operasyon! 33..
    15. Adliye karşısında şüpheli valiz paniği
    16. Başkan Yüce, Belpaş’ta düzenlenen..
    17. Ahlat’ta dolu yağışı
    18. Kıbrıs Gazilerine ‘Milli Mücadele..
    19. İşte İmamoğlu'nun belgelerle..
    20. Kuzey Denizi’nde Mezolitik Çağ’a ait..
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı