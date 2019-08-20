Astigmat testi nasıl yapılır?

Astigmat neden olur? Astigmat, kornea veya göz merceği kavisinin normal şekilde olmamasının bulanık görmeye yol açtığı, yaygın bir göz kusurudur. Işık göze girdiği zaman anormal kavislenmeye bağlı olarak retinada doğru şekilde odaklanamaz ve net olmayan bir görüntü oluşur. Çocukları veya yetişkinleri etkileyebilir. İşte astigmat ile ilgili merak edilenler...

Astigmat neden olur?

Gözde gelen ışık ışınlarını kırarak retinada odaklayan ve görüntü elde edilmesini sağlayan kornea ve lens adı verilen iki eğimli yüzey bulunur. Kornea, gözlerin ön yüzeyini kaplayan şeffaf tabakadır. Lens ise gözün içinde bulunan, dışarıdan görünmeyen, incelip kalınlaşarak yakın ya da uzaktaki nesnelere odaklanmayı sağlayan şeffaf bir yapıdır. Göz kusuru olmayan bir gözde, lens ve kornea pürüzsüz bir top yüzeyi gibi eşit çapa sahip, yuvarlak bir eğriliğe sahiptir. Doğru eğriliği olan bir kornea ve lens (göz merceği), gözün arkasındaki retinada doğrudan ve keskin bir şekilde odaklanmış bir görüntü oluşturmak için gelen ışık ışınlarını kırar. Kornea veya lens çapları eşit olmayan, yumurta şeklinde kusurlu bir eğriliğe sahipse, ışık ışınları düzgün şekilde kırılmaz ve bulanık bir görüntü elde edilir. Kornea veya lensin bu şekilde bir tarafında diğerinden daha fazla eğriliğe sahip olmasına astigmat denir.

Korneada uygun olmayan kıvrımlar varsa kornea astigmatı, lenste uygunsuz kıvrımlar varsa ‌lentiküler astigmatından söz edilir. Her iki tür astigmat bulanık görmeye neden olabilir. Bulanık görme, yatay, dikey veya çapraz gibi bir yönde daha fazla oluşabilir.

Astigmat doğumdan itibaren mevcut olabilir veya gözlerde yaralanma, hastalık veya ameliyattan sonra gelişebilir. Zayıf ışıkta okuma, televizyona çok yakın oturma veya şaşılık gibi faktörler astigmatın ilerlemesine neden olmaz. Erken doğmuş, prematüre bebeklerde, diğerlerine kıyasla astigmat daha sıktır. ‌Keratokonus adı verilen ve korneanın azar azar incelerek kubbeleşme yarattığı dejeneratif göz hastalığı astigmatın diğer bir nedenidir.

Astigmat tipleri nelerdir?

Astigmat gözde etkilenen yapıya göre iki gruba ayrılır. Kornea yüzeyindeki anormal kavislenme nedeniyle oluşursa korneal astigmat, göz merceğindeki problem nedeniyle oluşursa ‌lentiküler astigmat olarak isimlendirilir. ‌Lentiküler astigmatı olan hastaların çoğunda kornea​​​​​ şekli normaldir.

Astigmat, eşlik eden diğer kırılma hatalarına göre de kategorize edilebilir. span→ ‌Miyopik astigmat, astigmat ve uzağı net görememe sorunu olan ‌miyopinin birlikte görüldüğü göz kusurudur. Görüntü retinanın önünde odaklandığında meydana gelir. Hipermetrop astigmat ise yakının net görülemediği hipermetropi göz kusurunun astigmat ile birlikte görülmesiyle ortaya çıkar. Görüntü retinanın arkasında odaklandığında görülür.

Astigmat Testi nasıl uygulanır?

Astigmat ile dünyaya gelen pek çok çocukta, bu durum sıklıkla görme testi yapılana fark edilmez. Çocukta tanısı konmamış astigmat ya da başka bir kırma kusuru varsa okuma düzeyi ve derslere konsantrasyonu etkilenebilir. Bu sebeple göz kusurlarının erken dönemde teşhis ve tedavisi için düzenli göz testleri önemlidir.

Bir optometrist, ‌astigmatizmayı kapsamlı bir göz muayenesi ile teşhis edebilir. Astigmat testi, gözlerin ışığa nasıl odaklandığını ölçmek ve görüşü iyileştirmek için gereken optik lenslerin numarasını belirlemek için yapılır. Gözleri incelemek ve göz kusurunu tespit etmek için aşağıdaki testler ve araçlar kullanabilir:

Görme keskinliği testi: Astigmatı tanımlamaya yardımcı olabilecek rutin bir görme testidir. Görme keskinliği testinde kişinin belli bir mesafeden (20 fit) bir tabloda bulunan harfleri ve şekilleri okuması istenir. Harfler ya da şekiller tablodaki her satırda aşamalı olarak küçülür. Teste göre normal bir göz 20/20 görme keskinliğine sahiptir. Paydadaki değer arttıkça görme keskinliği azalır.

Keratometri‌ / Topografi: Keratometri korneanın eğriliğini ölçmede kullanılan birincil araçtır. Korneaya bir ışık çemberi odaklayarak ve yansımasını ölçerek kornea yüzeyinin o alanındaki tam eğriliği belirlemek mümkündür. Bu ölçüm özellikle ‌kontakt lenslere uygunluğun belirlenmesinde kritik öneme sahiptir. Kornea ‌topografisi, korneanın kontur haritasını oluşturur ve kornea şekliyle ilgili daha detaylı bilgi sunar.

‌Phoropter: Göz doktoru, phoropter denilen bir alet kullanarak gözün önüne bir dizi lens yerleştirir ve gözlerin ışığa nasıl odaklandığını ölçer. Ölçüm ‌retinoskop adı verilen ışıklı bir el aleti veya gözün yaklaşık odaklanma gücünü değerlendiren otomatik bir alet kullanılarak gerçekleştirilir. Kişinin tepkilerine dayanarak, en net görüşü sağlayan lensler belirlenir.