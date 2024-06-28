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Dünya Asteroid hızla dünyaya geliyor! 120 ile 260 metre boyutunda
Dünya

Asteroid hızla dünyaya geliyor! 120 ile 260 metre boyutunda

Yeniakit Publisher
2024-06-28 13:06:00 -
Asteroid hızla dünyaya geliyor! 120 ile 260 metre boyutunda

Bilim insanlarının keşfettiği 2024 MK adı verilen 120 ile 260 metre boyutundaki asteroid yarın dünyayı teğet geçecek.

Bilim insanları 16 Haziran'da dünyaya hızla yaklaşmakta olan bir asteroid keşfettiler. 120 ile 260 metre boyutunda 2024 MK adı verilen asteroid, yarın dünyayı teğet geçecek.

Uzay bilimcileri asteroidin dünyaya çarpma olasılığı olmadığını, olsaydı yeni keşfedildiği için uzay aracıyla bombardıman gibi savunma önlemlerini almak için bu kadar kısa sürenin yetmeyeceğini ifade ettiler.

ÇIPLAK GÖZLE İZLENEBİLECEK

2024 MK asteroidi dünyaya aydan daha yakın (yaklaşık 290.000 km) bir mesafeden geçecek ve bazı bölgelerde çıplak gözle izlenebilecek.

1500 KİŞİ YARALANMIŞTI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bilindiği gibi Şubat 2013'te Çelyabinsk şehrinin üzerinde yaklaşık 20 metre büyüklüğünde bir asteroit patlamış, kentte bir çok binanın camları kırılmış ve yaklaşık 1.500 kişi yaralanmıştı.

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