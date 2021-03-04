AssisTT dünyanın en iyi çağrı merkezi seçildi

Şirket, ‘Best Contact Center (outsourced) - En İyi Çağrı Merkezi’ ve ‘Best in Customer Service (outsorced) - En İyi Müşteri Hizmetleri’ kategorilerinde ilk sırayı aldı. AssisTT, 3’üncü kez ‘Best Contact Center (outsourced)’ kategorisinde birincilik ödülüne lâyık görüldü. AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, şunları söyledi: “70 ülkeden 2 bin başvurunun yarıştığı uluslararası bir ödül programı kapsamında ‘En İyi Çağrı Merkezi’ ve ‘En İyi Müşteri Hizmetleri’ kategorisinde dünya birincisi olduk. Müşterilerimizin stratejik iş ortağı olmanın verdiği sorumluluk ve eşsiz müşteri deneyimi hedefiyle hizmet veren bir şirket olarak başarılarımızın uluslararası platformlarda da tescillenmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Değişen ve dönüşen müşteri alışkanlıklarına çevik çözümler sunmamız, müşterilerimizi her işimizin merkezinde tutma vizyonumuz ödüle lâyık görülmemizde önemli rol oynadı. Teknoloji, inovasyon ve ekiplerimizin yetkinliklerine yaptığımız yatırımlarla çağrı merkezi sektörünün geleceğine yön vermeyi sürdüreceğiz. Bu büyük başarıda imzası olan tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.” AssisTT, 2020 Kasım ayında Contact Center World tarafından gerçekleştirilen ‘The 2020 Top Ranking Performers Awards EMEA’da bölge finallerinde ‘En İyi Çağrı Merkezi’ ve ‘En İyi Müşteri Hizmetleri’ kategorilerinde 2 birincilik ödülü almıştı.