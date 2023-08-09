Assassin’s Creed oyunları kısa süreliğine ücretsiz oldu!

Popüler oyunlar kısa süreliğine ücretsiz olmaya devam ediyor. Son kampanya ise Ubisoft’tan geldi. Şirketin açıklamasına göre 10-14 Ağustos tarihleri arasında beş Assassin’s Creed oyunu çeşitli platformlardan ücretsiz olarak erişime açılacak.

Popüler Assassin’s Creed yapımları hafta sonu boyunca ücretsiz

Ubisoft, popüler Assassin’s Creed yapımlarını içeren büyük bir hafta sonu etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. 10-14 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak etkinlik sayesinde beş Assassin’s Creed oyunu hem konsol hem de Windows üzerinden ücretsiz olarak oynanabilecek.

Şirketin açıklamasına göre Windows, Xbox ve PlayStation için farklı oyun kombinasyonları uygulanacak. Örneğin, Windows için Ubisoft Connect üzerinden Assasin’s Creed II, Brotherhood, Revelations ve Valhalla; Epic Games Store’da ise sadece Valhalla sunulacak.

Xbox Live Gold üyeleri için Xbox konsollarında beş oyunun tamamı yer alacak. Son olarak tüm PlayStation kullanıcıları için Valhalla; PlayStation Plus Extra üyeleri ise beş oyunu birden alacak.

Oyunların 8 Ağustos tarihinde ön yüklemeye açılacağını da belirtelim. Tüm ücretsiz Assassin’s Creed oyunlarını liste halinde belirtmek gerekirse şu şekilde sıralanıyor:

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Windows:

Ubisoft Connect – Assassin’s Creed II, Brotherhood, Revelations ve Valhalla

Epic Games Store – Assassin’s Creed Valhalla

Xbox:

Xbox Live Gold – Assassin’s Creed II, Brotherhood, Revelations, Black Flag ve Valhalla

PlayStation:

Tüm PS4 ve PS5 sahipleri – Assassin’s Creed Valhalla

PlayStation Plus Extra – Assassin’s Creed II, Brotherhood, Black Flag, Revelations ve Valhalla

Önümüzdeki hafta sonu başlayacak etkinlik sırasında her oyunun standart sürümünü deneyebilirsiniz. Ayrıca oyunun tamamını satın almayı tercih ederseniz de ilerlemeniz kaydedilecek. Ubisoft ayrıca 17 Ağustos’a kadar tüm platformlarda Assassin’s Creed oyunlarında yüzde 85’e varan indirimler uygulayacak.