Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar yeniden EAPP Yönetim Kurulu'nda

İSTANBUL(AA) - Kibar Grubu şirketlerinden Assan Panel’in Genel Müdürü, aynı zamanda ülkemizde panel sektörünün en büyük çatı kuruluşu Panelder’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Tolga Akar, Avrupa Panel ve Profil Derneği Yönetim Üyesi olarak sürdürdüğü bir diğer önemli görevini iki yıl daha üstlenecek.

Assan Panel'den yapılan açıklamaya göre, Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Panel’in Genel Müdürü Tolga Akar, bir kez daha EAPP yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. Akar, Türkiye’den sektörün tek temsilcisi olarak görevini iki yıl daha sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar, ulusal ve uluslararası derneklerin sektörün gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Assan Panel olarak bu önemin farkındalığı ve bilinciyle oldukça aktif davranıyoruz. Avrupa Panel ve Profil Derneği, sektörümüzün dünya çapında yüzde 80’ini temsil ediyor. Buradaki varlığımız sektörümüzün Türkiye’deki gelişimi açısından da kritik önem taşıyor. Ülkemizdeki gelişmeleri, potansiyeli, mevcut sorun ve çözüm önerilerimizi büyük ve çok sesli bir platformda masaya yatırma imkanı buluyoruz. Ülkemizde sektörümüzün gelişimine katkı sunmak için sorumluluk almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



