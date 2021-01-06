Assan Hanil Tedarik Zinciri Direktörlüğü'ne Onur Bayram atandı

İSTANBUL (AA) - Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren otomotiv tedarik sektörünün önde gelen üreticilerinden Assan Hanil'in önemli yapılanmalarından Tedarik Zinciri Bölümü'nün Direktörü, 6 yıl boyunca şirket içinde çeşitli sorumluluklar üstlenen Onur Bayram oldu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, 6 yıldır Assan Hanil satın alma biriminde farklı görevler üstlenen Bayram, şirketin tedarik zinciri yönetiminden sorumlu olacak.

Kariyerine 2006 yılında BN Tekstil'de Satın Alma Sorumlusu olarak başlayan Bayram, 2007-2010'da TIRSAN Treyler'de sırasıyla Satın Alma ve Planlama Takım Lideri ve Satın Alma ve Tedarik Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2015 yılında Satın Alma Birim Yöneticisi olarak Assan Hanil bünyesine katılan Bayram, 2016-2020'de ise sırasıyla Satın Alma Müdürü ve Satın Alma ve Malzeme Planlama Müdürü olarak çalıştı.