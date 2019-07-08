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Assan Hanil CFO’su İbrahim Barlık oldu

Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil’in CFO’su İbrahim Barlık oldu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:22
Assan Hanil CFO’su İbrahim Barlık oldu

Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil’in CFO’su İbrahim Barlık oldu.


Kibar Holding ve Güney Koreli Seoyon E-Hwa ortaklığı ile 1997 yılında kurulan ve otomotiv sektörünün önemli ana parça tedarikçilerinden biri olan Assan Hanil’de CFO’luk görevine sektörün deneyimli ismi İbrahim Barlık geldi.


İstanbul Üniversitesi İşletme (İngilizce) Bölümü mezunu olan İbrahim Barlık, 18 yılı aşkın profesyonel kariyeri boyunca Toyota Türkiye ‘desırasıyla, Muhasebe Departmanı’nda yatırımlardan sorumlu Uzman, Genel Muhasebe Bölümü’nde Kıdemli Uzman, Bütçe ve Raporlama Bölümü’nde Kıdemli Uzman, Vergi ve Hazine Bölümünde Şef, İç Kontrol ve Uyum Grubunda Müdür, Kurumsal Strateji ve İş Planlama Grubunda Müdür olarak görev aldı vebirçok global projede de çalıştı.


Kariyeri süresince pek çok başarılı çalışmaya imza atan İbrahim Barlık 2 Temmuz itibariyle Assan Hanil CFO’su olarak göreve başladı. İyi derecede İngilizce bilen ve SMMM belgesi sahibi olan Barlık, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:22
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