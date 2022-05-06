Aspiratör (Davlumbaz) filtresi nasıl temizlenir? Kararan, yağlı davlumbaz pratik nasıl temizlenir?

Mutfakta özellikle yemek yaparken en çok kullanılan elektrikli aletlerden olan davlumbaz ve aspiratör, temizliği konusunda sizleri zorlayabilir. Oldukça hassas filtrelere sahip, bu aletlerin temizliği önemldiir. Davlumbaz nasıl temizlenir? Aspiratör nasıl temizlenir? İşte pratik, kolay yöntemler

Aspiratör (Davlumbaz) Filtresi Nasıl Temizlenir?

Nelere ihtiyacın var ;

Sıcak veya kaynar su

Bulaşık deterjanı

Karbonat

Fırça (Aşındırıcı Olmayan)

Kağıt Havlu veya bulaşık bezi

Talimatlar

Filtreleri başlıktan çıkarın : Çoğu filtre, kapağın altından kolayca kaydırılıp çıkarılabilmektedir. Filtreyi yukarı itip dışarı kaydırmak için yakalayabildiğiniz bir metal halka vardır.

Bir lavaboya veya kovayı kaynar suyla doldurun : Su ne kadar sıcak olursa, o kadar etkilidir. Musluğunuzdan suyu ne kadar sıcak alabileceğinize bağlı olarak, bu yeterince iyi olabilir. Elektrikli su ısıtıcısında su kaynatıp lavaboya dökebilirsiniz.

Karbonat ve bulaşık deterjanı dökün : Yağdan arındırılmış bulaşık deterjanı ve 1/4 su bardağı karbonat sıcak suya iyice dökün. Su güzel ve sabunlu olana kadar bir fırçayla (elinizle değil, çok sıcak!) karıştırın.

Yağlı filtreleri suya koyun : Yağlı filtrelerinizi suya daldırın. Tamamen su ile örtülü olduklarından emin olun.

Islanmasına izin verin: Filtrelerin 10 dakika sucak suda kalması için bekleyin .

Filtreleri fırçalayın: Suda beklettikten sonra, aşındırıcı olmayan bir fırça ile filtreleri fırçalayın. Ovarken fırçaya daha fazla bulaşık deterjanı ekleyin.

Durulayın ve kurulayın: Filtreleri sıcak suda iyice durulayın ve bir kağıt havlu veya temiz bir bezle kurulayın.

Filtreleri değiştirin ve gerektiği kadar tekrarlayın: Filtreleri tekrar kapağa koyun ve gerektiği kadar tekrarlayın! Filtreleri ayda bir kez temizlemek iyi bir bakım stratejisidir.

Diğer yöntemler

DAVLUMBAZ VE ASPİRATÖR TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle elektriği kapattığınızdan emin olun. Fan filtresinin muhafazasını çıkarınız. Tavada karbonat ve sirke karışımı ile kaynatılan suyun içerisine atınız. Veya kaynama süresince tavanın içerisinde bırakınız.

Bir diğer temizleme yöntemi; su kaynatın ve sonra deterjan içine dökünüz. Filtreyi tavaya yerleştirin ve birkaç dakika bekletiniz. Temiz su ile durulayın ve eski bir diş fırçası ile hafifçe yağlar geçene kadar fırçalayın. Paslanmaz çelik veya plastik fan bulaşık makinesine atılabilir. Alüminyumdan oluşuyorsa, deterjan renk bozulmasına ve delinmeye neden olabilir. O nedenle elde hazırlanan karışımı uygulamanız daha doğru bir temizlik yöntemi olacaktır. Filtreyi değiştirmeden önce tamamen kuru olduğundan emin olun.

Aspiratör Filtresi Nasıl Temizlenir?

1) Sodalı Temizlik

Malzemeler:

2 şişe soda

Aspiratörün sığabileceği bir tencere

Uygulama:

Aspiratör filtresi nasıl beyazlatılır yağlar nasıl atılır diyenlere çok kolay bir yöntem tavsiye ediyoruz.

Öncelikle aspiratör filtresini yerinden çıkarın ve büyük bir tencere ayarlayın.

Tencere içine su ekleyin ve bu suyu kaynatmaya başlayın.

Temizlik için gereken diğer adım suyun içine soda dökmek olacak.

Sodayı da kaynayan suyun içine ilave ettiğinizde, anında aspiratör filtresini de suyun içine batırın.

Bir süre bu şekilde kaynamasını bekleyin. 10 dakika yeterli bir süredir.

Su kaynarken, aspiratör filtresindeki yağlar aparattan ayrılmış olacak. Suyun renginin değişmesinden anlayabilirsiniz.

Sudan çıkardığınız filtreyi bir fırça ile birkaç defa fırçalayın ve soğuk sudan geçirerek tüm kiri akıtın.

Eski bir diş fırçasından yardım alabilirsiniz.

Bu uygulamayı her ay 1 defa denediğiniz durumda, daha temiz aspiratör kullanıyor olacaksınız.