ASPİLSAN’dan Almanya’ya silindirik lityum iyon pil satışı

INR18650A28 Li-iyon pil çeşidi Almanya’ya da satıldı. Bu pil çeşidi yurt dışında pek çok teste tabi tutuldu. Her testten başarıyla çıktı. ASPİLSAN Enerji Genel Müdür Yardımcısı Nihat Aksüt, “Öncelikli hedefimiz cari açığı azaltmak maksadıyla yurt içi talebi karşılamaktı. Ancak pillerimize yurt dışından da oldukça yüksek ilgi var. Bu durumda sanırım üretimimizin önemli bölümünü ihraç edeceğiz. Bu kötü günlerde ülkemize iyi bir haber vermekten mutluluk duyduk” ifadelerini kullandı.