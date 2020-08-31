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Ekonomi ASO Başkanı Özdebir büyüme rakamlarını değerlendirdi:
Ekonomi

ASO Başkanı Özdebir büyüme rakamlarını değerlendirdi:

"İkinci çeyrek artık geride kaldı, üçüncü çeyrekte toparlarız"

Yeniakit Publisher
2020-08-31 13:04:56 -
ASO Başkanı Özdebir büyüme rakamlarını değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın etkisinin en yoğun yaşandığı dönemin nisan-haziran olduğunu belirterek, "İkinci çeyrek artık geride kaldı, üçüncü çeyrekte toparlarız." ifadesini kullandı.

Özdebir, yazılı açıklamasında, yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Söz konusu çeyrekte salgının etkilerinin yoğun yaşandığını ve birçok sektörde üretim ve hizmetlerin durduğunu ya da yavaşladığını kaydeden Özdebir, "Üçüncü çeyrekte sanayi üretimi, PMI Endeksi ve İktisadi Yönelim Anketi, toparlanmanın hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ve üçüncü çeyrekle birlikte kaybın büyük bölümünün geri alınacağına işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, özellikle kredi büyümesiyle ortaya çıkan politika tepkisinin üçüncü çeyrekte ekonominin hızlı toparlanışını gösterdiğini belirterek, sanayi üretiminde ekonominin istenen seviyeden uzak olduğunu, gayri safi sabit yatırımlarda daralmanın önceki çeyreklere göre azalmasının oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.

Yatırımlarda daralma yaşandığını ve son 2 yıldır yatırım iştahının oldukça düşük seviyede seyrettiğini aktaran Özdebir, ekonomi yönetiminden yatırımları teşvik eden reformları ilk sıralara almaları talebinde bulundu.

Özdebir, kalıcı büyüme ve toparlanma için gayri safi sabit sermaye oluşumunun pozitife dönmesi gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün dünyayı sarsan Kovid-19 krizinin olumsuz etkileri sürerken, ekonomimizde canlanma eğilimleri net bir biçimde görülmektedir. İkinci çeyrek artık geride kaldı, üçüncü çeyrekte toparlarız. Üçüncü çeyrekle birlikte, ekonomide arzı temsil eden sanayi üretimi ve ekonominin talebini temsil eden perakende satış hacmindeki artış, gelecek aylar büyümesi için olumlu sinyal vermektedir. Ancak dikkati çekmek istediğim nokta, Merkez Bankasının sıkılaştırma politikasıyla kredi büyümesinden vazgeçilmesi ve faiz artışıyla son çeyrekte daralma ortaya çıkabilecek olmasıdır."


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