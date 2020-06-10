ASO 1. OSB Başkanı Akdaş: "Sanayiciden yıl sonuna kadar YEKDEM bedeli alınmasın"

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB) Başkanı Niyazi Akdaş, sanayicilerin üretime kesintisiz devam edebilmesi için Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) bedelinin mücbir sebep kapsamında yıl sonuna kadar alınmamasını istedi.

Akdaş yaptığı yazılı açıklamada, sanayicilerin enerji maliyetlerinin düşürülmesinin, üretim, istihdam ve sürdürülebilir büyüme açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Üretimde çarklarının yavaşladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ülke ekonomisini ayakta tutmak ve istihdam yaratmak için ellerini taşın altına koyarak gayret gösteren sanayicilerin, yüksek elektrik fiyatları karşısında mağduriyet yaşadığını vurgulayan Akdaş, "Sanayicimizin üretime kesintisiz devam edebilmesi için enerji fiyatlarında bir düzenlemeye gidilmesinin şart olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Akdaş, YEKDEM bedelinin, salgın nedeniyle üretim kapasitesi azalan sanayiciyi zor durumda bıraktığını belirterek şunları kaydetti:

"Sanayicilerimizin elini güçlendirecek adımlara ihtiyacımız var. Bu adımların başında işletmelerin en büyük gideri olan enerji giderini azaltmak geliyor. Sanayiciler olarak elektrik faturalarına eklenen YEKDEM bedelinin mücbir sebep kapsamında yıl sonuna kadar alınmamasını talep ediyoruz."