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Yerel Asma ağacını budarken feci kaza
Yerel

Asma ağacını budarken feci kaza

İzmir’in Bornova ilçesinde asma ağacını budarken yere düşen yaşlı adam olay yerinde can verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 19:53:00 -
Asma ağacını budarken feci kaza

Olay, saat 17.30 sıralarında Bornova ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 5493 sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hayri Korkmaz (70), evinin balkonundan asma ağacını budarken dengesini kaybedip 3.kattan yere düştüğü öne sürüldü. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken sağlık ekipleri de yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından Hayri Korkmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz adamın cansız bedeni olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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