Aslı Baykal'la ilgili bomba AK Parti iddiası! O ilden milletvekilliği için....

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, son zamanların en çok tartışılan isimlerinden birisi olan Aslı Baykal'la ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın, AK Parti Antalya milletvekili listesinde birinci sırada aday gösterilmek için parti yetkililerine haber gönderdiğini duyduğunu belirten Bursalı, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın, AKP Antalya milletvekili listesinde birinci sırada aday gösterilmek için parti yetkililerine haber gönderdiğini duydum. Ama pek kabul görmemiş bu öneri. Ama durun bakalım, AKP burada bir yarar görürse birinci sıra değil ama seçilebilecek bir sıra önerebilir. Bilmiyoruz.

Aslı Baykal buna zemin hazırladı biliyoruz. CHP’de üyeymiş, istifa etti. CHP’yi ağır suçlayarak.. Arkasından “yerli ve milli”, yani AKP’nin sloganın yanında olduğunu açıkladı..

CHP ve Türkiye’de siyasete “ağır damgalar vurmuş büyük bir politikacının kızı” olarak böyle sıradan bir profesörlükle hayatını sürdürecek değil tabii ki! Parti de kurar, milyonları peşine takar, olmadı AKP’ye de girer milletvekili olur. (...)"