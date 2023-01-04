Aslı Baykal'dan olay sözler: Bunları bir de iktidarda düşünsenize

Türkiye siyasetinde son birkaç gündür önemli gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından baş danışmanlık görevine getirilen Nuşirevan Elçi, tepki çeken bir açıklamaya imza attı. Rudaw'a konuşan Elçi, "Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık. Adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten" dedi.

Diğer yandan bir çıkış da altılım masanın ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçe'yi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıkladı.

"Bunları bir de iktidara geldiklerinde düşünsenize"

Bu sözlere altılı masanın ortakları çıt çıkarmazken tepki eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan geldi. 31 Ekim 2022'de CHP'den resmen istifa eden Aslı Baykal sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak CHP ve DEVA Partisi'nden gelen bu açıklamalara tepki gösterdi.

Baykal, daha muhalefetteyken bu sözlerin edildiğini belirterek, muhalefetin iktidara gelebilmesi durumunda yaşanabilecek olaylara dikkat çekti.

Baykal paylaşımında "DEVA: Anayasada vatandaşlık tanımı değişmeli Kürtçe anadil olarak anayasaya girmeli. İYİ Parti: Taahhütleri biz ilgilendirmiyor. CHP: Devlet yapısı değişmeli özerklik gelmeli. Bunları bir de iktidarda düşünsenize." ifadelerini kullandı.