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Siyaset Aslı Baykal'dan olay sözler: Bunları bir de iktidarda düşünsenize
Siyaset

Aslı Baykal'dan olay sözler: Bunları bir de iktidarda düşünsenize

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi'den gelen "özerklik" ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan gelen "Kürtçe anadil" açıklamalarına çok sert tepki gösterdi. Aslı Baykal, "Bunları bir de iktidarda düşünsenize" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 11:18:00 -
Aslı Baykal'dan olay sözler: Bunları bir de iktidarda düşünsenize

Türkiye siyasetinde son birkaç gündür önemli gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından baş danışmanlık görevine getirilen Nuşirevan Elçi, tepki çeken bir açıklamaya imza attı. Rudaw'a konuşan Elçi, "Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık. Adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten" dedi.

Diğer yandan bir çıkış da altılım masanın ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçe'yi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıkladı.

"Bunları bir de iktidara geldiklerinde düşünsenize"

Bu sözlere altılı masanın ortakları çıt çıkarmazken tepki eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan geldi. 31 Ekim 2022'de CHP'den resmen istifa eden Aslı Baykal sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak CHP ve DEVA Partisi'nden gelen bu açıklamalara tepki gösterdi.

Baykal, daha muhalefetteyken bu sözlerin edildiğini belirterek, muhalefetin iktidara gelebilmesi durumunda yaşanabilecek olaylara dikkat çekti.

Baykal paylaşımında "DEVA: Anayasada vatandaşlık tanımı değişmeli Kürtçe anadil olarak anayasaya girmeli. İYİ Parti: Taahhütleri biz ilgilendirmiyor. CHP: Devlet yapısı değişmeli özerklik gelmeli. Bunları bir de iktidarda düşünsenize." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Hasel

Bunlar iktidarda olsa,hiçbir yatırım yapmazlar.En büyük yatırımlarını zaten söylediler.Kırmanca dil ve özerklik.Allah bunlara fırsat vermesin.

Barış

Sayın Baykal sizin gibi milli düşünen herkes cumhur ittifakına katılsın bu bir Türkiyenin bekası için gerekli yarın değil hemen şimdi sizinde bu ülkeye katkınız olsun muhalefet partilerini al aşağı etmek için onlar her yolu deniyor sizde taşın altına elininizi koyun lütfen
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