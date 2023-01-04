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Medya Aslı Baykal'dan flaş "milletvekilliği" açıklaması! Hakkında hem AK Parti, hem CHP iddiaları vardı
Medya

Aslı Baykal'dan flaş "milletvekilliği" açıklaması! Hakkında hem AK Parti, hem CHP iddiaları vardı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın CHP'den istifa eden kızı Aslı Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun babasını ziyareti sırasında adının geçmediğini savundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 11:42:00 -
Aslı Baykal'dan flaş "milletvekilliği" açıklaması! Hakkında hem AK Parti, hem CHP iddiaları vardı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın CHP'den istifa eden kızı Aslı Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun babasını ziyareti sırasında adının geçmediğini savundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Baykal'ın Kılıçdaroğlu'nu kendisini ziyareti sırasında "Kızımı milletvekili yapın" ricasında bulunduğu iddiasını köşesine taşıdı. 

“Bir dedikodu dolaşıyor ortalıkta. Kemal Kılıçdaroğlu / Deniz Baykal görüşmesinde Deniz Baykal’ın ‘Kızım Aslı’yı milletvekili yapın’ dediği söyleniyor. Bu doğru olabilir mi acaba?” diye soran Hakan, sorusuna Aslı Baykal'dan yanıt geldiğini söyledi. 

Hakan'ın aktardığına göre Baykal, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun Deniz Baykal’ı ziyareti sırasında hiçbir şekilde adım gündeme gelmemiştir” dedi. 

 

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