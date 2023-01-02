Aslı Baykal fena bombaladı: Atatürkçüler halen o partide nasıl duruyor?

2023 seçimleri yaklaşırken CHP içinde her geçen gün yeni bir kriz daha patlak veriyor. Saraçhane'de Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu ve Akşener tarafından çekilen operasyon sonrası partide derin savrulmalar yaşanıyor.

"Geri mi gönderelim?" savunması

Geride bıraktığımız günlerde PKK bağlantılı Nuşirevan Elçi'yi kendisine danışman olarak atıyan Kılıçdaroğlu skandalı "CHP'de çalışmak istiyorum diyeni geri mi gönderelim" sözleriyle savunmuştu.

Yaşanan skandallar silsilesi CHP içerisinden kopuşları da beraberinde getirdi. Muharrem İnce, Mehmet Ali Çelebi gibi isimlerden sonra Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da CHP'nin gayrı milli odaklarla diyalog halinde olduğuna dikkat çekerek istifa etmişti.

"Atatürkçü olduğunu söyleyenler halen nasıl o partide duruyor"

Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP'nin gayri milli odaklarla diyalog halinde olduğuna dikkat çekerek istifasını veren Aslı Baykal'dan çok çarpıcı bir çıkış geldi.

Baykal şu ifadeleri kullandı:

"Mesela, CHP parti yönetimi 80 yıldır açtığımız yaraları sarıyoruz deyip geçmişi yüzyıla dayanan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan CHP'nin temel siyaseti için özür dilerken, CHP'li vekil Atatürk'e Dersim katliamcısı derken Atatürkçü olduğunu söyleyenler hala o partide nasıl duruyor bunu çok merak ediyorum."

Bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 2021 yılında 'Dersim Katliamı' vurgulu tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu Baykal'ı ziyaret etti

Öte yandan geride bıraktığımız günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kumpas kurarak koltuğundan ettiği Deniz Baykal'ı ziyaret etmiş, tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.

Görüşmeden yansıyan fotoğraflarda Deniz Baykal'ın yüzünün asık olması tüm dikkatleri üzerinde toplarken Baykal'a yakın isimlerden biri olan Yılmaz Ateş, "Sayın Baykal'ın yüzüne baktığımız zaman acı, ıstırap, hayal kırıklığı okuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.