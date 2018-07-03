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Aslanlar ilk pozu verdiler

Türkiye’nin ABD'den aldığı iki F-35 savaş uçağının Arizona’daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü’ne varmasının ardından, uçak için Türk pilotlar ve bakım personelinin kısa bir süre içinde uçuş eğitimlerine başlayacağı belirtildi.

03 Temmuz 2018 Salı 09:25
Aslanlar ilk pozu verdiler

Haftalık basın toplantısında konuşan Manning, uçağın bir süre ABD’de gözetimde kalacağını belirterek, bu sürenin pilotlarının eğitimlerinin tamamlanmasına bağlı olduğunu ve bunun ortalama bir iki yıl sürebileceği kaydetti.

Aynı toplantıda konuşan Pentagon’daki Müşterek Programlar Masası Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, Arizona’da eğitim gören Türk pilotların bir veya iki ay içinde uçuşlara başlayacağını söyledi. Bir politika değişikliği durumunda Türkiye’nin iki F-35’ini alıp alamayacağına ilişkin olarak Yarbay Andrews, "Bir şeyler değişmediği sürece onlar (pilot ve bakım personeli) eğitimlerine devam edecekler" yanıtını verdi. 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 09:25
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  3. pentagon
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