Aslan'ın yıldızı Ada'ya gidiyor!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sezonun sona ermesiyle birlikte sarı-kırmızılı formayı giyen oyuncunun Ada ekibine transfer olacağı ifade edildi.

Bu sezon Süper Lig'de umduğunu bulamayan ancak Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da transfer adına gelecek sezonun planları yapılmaya başlandı. Sarı-kırmızılı takımda önemli isimlerin de takımdan ayrılması bekleniyor.

ASpor'da yer alan habere göre Galatasaray'da sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel konusunda ise flaş bir gelişme yaşandı. Hollandalı futbolcuya İngiltere'den talip çıktı. İngiliz basınında yansıyan habere göre; İngiltere Championship takımlarından Hull City, Ryan Babel için yeniden devreye girdi. Sezon ortasında amacına ulaşamayan İngiliz ekibi, tecrübeli oyuncuyu sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

35 yaşındaki Babel'in sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi bitiyor. Sarı-kırmızılı takımın Hollandalı oyuncuyla yeni sözleşme imzalaması beklenmiyor. 2019 yazında Galatasaray'a bonservis bedeli olmadan gelen Babel, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 3 sezonda 89 maçta, 15 gol 7 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise toplamda 32 karşılaşmaya çıkan 35 yaşındaki hücum oyuncusu, 2 gol 1 asistlik istatistiklerle oynadı.

Hull City'e transfer olması beklenen Babel, İngiltere'de daha önce Liverpool ve Fulham formalarını da giymişti. Tecrübeli oyuncu Hollanda Milli Takımı'nda ise 69 karşılaşmaya çıkmış ve 10 gol kaydetmişti.