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Spor Aslan'ın genç yeteneği kiralandı!
Spor

Aslan'ın genç yeteneği kiralandı!

2019 yılında Galatasaray’a kazandırılan ve genç yetenek diye kamuoyuna yansıtılan Nijeryalı stoper Valentine James Ozornwafor Belçika’nın Charleroi takımına kiralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 16:43:00 -
Aslan'ın genç yeteneği kiralandı!

2019 yılında Galatasaray’a kazandırılan ve genç yetenek diye kamuoyuna yansıtılan Nijeryalı stoper Valentine James Ozornwafor Belçika’nın Charleroi takımına kiralandı. Her sezon başında takımda bir türlü şans verilmeyen ve kiralık olarak çıkartılan futbolcunun geleceği merak konusu olarak hafızalarda yerini tutuyor.

Galatasaray, Valentine Ozornwafor ile geçici olarak yollarını ayırdı.

Nijeryalı stoper, önümüzdeki sezon Belçika'nın Charleroi takımında kiralık olarak forma giyecek.

Ozornwafor'ın ayrılığı sonrası sarı-kırmızılı ekip, yeni transferi Victor Nelsson'un lisansını çıkartabilecek.

Ozornwafor, 2019-2020 sezonunda da İspanya'nın Almeria takımına kiralanmıştı.

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