Galatasaray'ın 6,5 milyon euroluk yatırımına ulaşılamıyor!

Galatasaray'ın sezon başında 6.5 milyon Euro'luk yatırım yaptığı Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau 1-1 sona eren Alanyaspor maçında da yokları oynadı.

6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 1997 doğumlu futbolcu Galatasaray kariyerine ortalama düzeyde başlarken Marsilya karşısındaki performansıyla takdir toplamıştı. Ancak Cicaldau'nun genel performansına bakıldığında sahada pek aktif olmadığı gözleniyor.

Alanyaspor maçında 82 dakika sahada kalan futbolcu sadece 22 defa topla buluşabildi. Bir orta saha için çok az topla bir araya gelen Rumen oyuncu, girdiği ikili mücadeleleri de kaybetti. 27 maçta 5 gol, 2 asist kaydeden Cicaldau beklentilerin altında kaldı.