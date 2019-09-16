Aslanapa Devlet Hastanesi’ne doktor ataması Kütahya’nın Aslanapa Devlet Hastanesi’ne uzun süredir beklenen doktor atamalarının yapıldığı ve atanan 3 doktorun Ekim ayında göreve başlayacağı bildirildi.

Kütahya’nın Aslanapa Devlet Hastanesi’ne uzun süredir beklenen doktor atamalarının yapıldığı ve atanan 3 doktorun Ekim ayında göreve başlayacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son görevlendirmelerde, Aslanapa İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde çalışmak üzere 3 doktor görevlendirilmesine onay verildiği ve doktorların Ekim ayı itibarıyla görevlerine başlayacağı açıklandı.

Yapılan bu atamalarla hastanede uzun süredir uygulanan ’icapçı doktor’ nöbetinden, ’nöbetçi acil doktor’ sistemine geçileceği öğrenildi.

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