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Spor ‘Aslan’a yakışır bir başlangıç
Spor

‘Aslan’a yakışır bir başlangıç

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Lazio'yu 1-0’luk skorla yenerek Devler Ligi’ne iyi bir başlangıç yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 21:43:00 -
‘Aslan’a yakışır bir başlangıç

Galatasaray, Avrupa Ligi perdesini Lazio maçıyla açtı. Nefes kesen mücadelede temsilcimiz, TT Stadı'nda İtalyan ekibini 1-0 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.

Strakosha skoru belirledi

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, hızlı hücumlarla rakip savunmayı yıprattı. Temsilcimizde özellikle Morutan etkili görüntüsüyle dikkat çekerken geçiş oyunun en kilit aktörlerinden biri oldu. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü ise 67. dakikada Lazio kalecisi Strakosha attı. Arnavut kaleci yüksekten gelen topu kontrol edemeyerek kendi ağlarına yolladı ve skoru 1-0'a getirdi.

 

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