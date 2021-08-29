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Spor

Aslan'a soğuk duş!

Süper Lig’in 3. haftasında oynanan Galatasaray 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kalarak Milli araya 1 puanla girdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 21:14:00 -
Aslan'a soğuk duş!

Süper Lig’in 3. haftasında oynanan Galatasaray 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kalarak Milli araya 1 puanla girdi.

 32. dakikada Morutan’ın asistinde Cicaldau, topu ağlara gönderdi: 0-1 38. dakikada Eren Elmalı’nın kaptırdığı topun sahibi olan Morutan’ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran’dan döndü. Kerem, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2

45+2. dakikada Yusuf Erdoğan’ın ortasında Jörgensen’in altıpasın içinden uygun durumda çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2 Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-1 üstün tamamladı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Kasımpaşa, 66. dakikada oyuna ikinci yarıda giren Umut Bozok ile skora dengeyi getirdi: 2-2

Müsabakada başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

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