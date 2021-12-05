Aslan'a Rus golcü geliyor!

Süper Lig'de ilk 15 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 16 puan gerisine düşen Galatasaray'da Ocak ayı şimdiden heyecanlı geçeceğe benziyor. Forvet hattından istediği verimi bir türlü alamayan Sarı-kırmızılı ekip, Rus golcünün peşine düştü.

Son olarak sahasında Altay ile 2-2 berabere kalan ve ligde aldığı kötü sonuçlara karşın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği E Grubu'nda lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar, gözünü transfere çevirdi.

Scout ekibinin önerisi sonrasında gündeme gelen Galatasaray Rus golcü Gamid Agalarov'u gözüne kestirdi. Ligi'nde Ufa takımının formasını giyen 21 yaşındaki Rus yıldız bu sezon attığı 13 golle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray, Ufa ile sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek olan Agalarov için bonservis pazarlıklarına start verdi. Ruslar'ın kapıyı 5 milyon Euro'dan açtığı, Sarı-Kırmızılılar'ın ise 2.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

GAMID AGALAROV KİMDİR?

16 Temmuz 2000 tarihinde Rusya'da dünyaya gelen Ramil Agalarov, futbola Anzhi altyapısında başladı. Ocak 2019'da aynı takımla profesyonel sözleşme imzalayan 21 yaşındaki futbolcu, Ocak 2020'de 180 bin Euro karşılığında Ufa'ya transfer oldu.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Volgar'a kiralanan Agalarov, bu sezon çıktığı 18 maçta 13 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 1.2 milyon Euro olan Rus golcünün kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2022'ye kadar devam ediyor.