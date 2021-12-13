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Spor Aslan'a bir darbe de Yiğido'dan
Spor

Aslan'a bir darbe de Yiğido'dan

Süper Lig'de heyecan oynanan maçlarla devam ediyor. 16. hafta müsabakasında Sivasspor ile Galatasaray karşılaştı. Lider Trabzonspor'un puansız geçtiği haftada zirveye yaklaşma fırsatı yakalayan sarı kırmızılılar, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 20:00:00 -
Aslan'a bir darbe de Yiğido'dan

Süper Lig'de heyecan oynanan maçlarla devam ediyor. 16. hafta müsabakasında Sivasspor ile Galatasaray karşılaştı. Lider Trabzonspor'un puansız geçtiği haftada zirveye yaklaşma fırsatı yakalayan sarı kırmızılılar, rakibine 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın tek golü 80. dakikasında Faycal Fajr'den geldi.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta müsabakasında Sivasspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Lider Trabzonspor'un puansız geçtiği haftada zirveye yaklaşma fırsatı yakalayan Sarı-Kırmızılılar, rakibine 1-0 mağlup olarak bu fırsatı tepmiş oldu.

Karşılaşmanın tek golü mücadelenin 80. dakikasında Faycal Fajr'den geldi. Öte yandan gol öncesi takım arkadaşı Luyindama ile çarpışan Muslera sakatlanarak yerini İsmail Çipe'ye bıraktı.

Bu skorla Sivasspor puanını 22'ye yükseltirken, Galatasaray 23 puanda kaldı.

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