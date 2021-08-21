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Spor

Aslan'a Belaruslu hakem

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers ile oynayacağı maçı Belarus'tan hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 17:27:00 -
Aslan'a Belaruslu hakem

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers ile oynayacağı maçı Belarus'tan hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak müsabakada Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Dzmitry Dzmitryieu olacak.

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