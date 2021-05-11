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Spor Aslan zirveyi yakaladı
Spor

Aslan zirveyi yakaladı

Galatasaray, Süper Lig'in 41. haftasında küme düşmesi kesinleşen Denizlispor'u 4-1 yenerek zirveyle puanını eşitledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 22:58:00 -
Aslan zirveyi yakaladı

Galatasaray Süper Lig'de 41. hafta maçında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Halil Dervişoğlu maçın 22. dakikasında Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Babel 35'te penaltıdan durumu 2-0 yaptı. Emre Akbaba 43'te penaltı kaçırdı ilk yarı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısı başladı. Recep Niyaz 62. dakikada skoru bire indiren golü attı skor 1-2 oldu. 87'de Mostafa Mohammed penaltıdan durumu 3-1 yaptı. Galatasaray 89'da Mostafa Mohammed ile bir gol daha buldu ve durum 4-1 oldu.

Mücadele 4-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi. Galatasaray Beşiktaş'ın 2-1 kaybettiği haftada 3 puanı alarak rakibiyle puanını eşitledi.

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