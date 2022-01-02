Aslan, Yeni Muslera'sını buldu!

Galatasaray, kaptanı ve takımın vazgeçilmezi olan Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası yeni kaleci arayışlarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Muslera'nın tavsiyesiyle Uruguaylı Kevin Dawson'u transfer etmek için kolları sıvadı.

Sezonun ilk yarısını 27 puanla 10. sırada tamamlayan Galatasaray, kaleci arayışlarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, Uruguay Milli Takımı'nda Fernando Muslera'nın yedeği olan Kevin Dawson'u transfer listesine aldı.

Uruguay’da Penerol kalesini koruyan 29 yaşındaki eldivenin 6 aylığına kiralanması için sarı-kırmızılılar çalışma başlattı.

Sarı-Kırmızılı kulübün bu hamlesinde Muslera’nın da etkili olduğu iddia edildi. Tecrübeli kaleci ile anlaşarak 6 aylığına yollarını ayırmayı düşünen sarı-kırmızılılar yine Uruguaylı eldivenin referansı ile hareket etme kararı aldı. Muslera’nın milli takımdaki yedeği Dawson’un 6 aylığına kiralanmasının en uygun yol olduğu fikri ön plana çıktı.

Bu hamleyle 1 numara problemini çözmek isteyen sarı-kırmızılılar hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi’ni riske etmek istemediği bildirildi. Muslera’nın da vatandaşının ikna olmasında etkili rol oynayacağı belirtildi. Muslera ise gelecek iki sezon tekrar kaleyi devralacak.

Sivas maçında sakatlandı

Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Sivasspor maçında takım arkadaşı Christian Luyindama ile çarpışan Fernando Muslera çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Tecrübeli file bekçisinin yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı öğrenildi.