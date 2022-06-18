Aslan, yeni forvetini İtalya'da buldu!

Sözleşmesindeki maddeden yararlanarak Cagliari'den bonservissiz şekilde gitmeye hazırlanan Keita Balde'ye Galatasaray talip oldu. Resmi görüşmeler yeni hocanın açıklanmasıyla devam edecek.

Cagliari'den bedelsiz ayrılacak olan Senegalli forvet Keita Balde'ye Galatasaray'ın talip olduğu öğrenildi.

Mostafa Mohamed'in gitmek istemesi, Gomis'in yaşı nedeniyle tüm maçları kaldıramayacak olması sarı-kırmızılıları genç ve dinamik bir santrfor arayışına itti.

Balde'ye talip çok

Kariyerinde Inter, Lazio, Monaco ve Sampdoria gibi takımlarda oynayan Senegalli oyuncunun 'küme düşme halinde serbest kalır' maddesi nedeniyle Cagliari'den ayrılacak olması sarı-kırmızılıların forvet adayları listesinin başına Keita Balde'yi yazmasını sağladı.

İspanya ve İtalya'dan başka teklifler de alan Balde'nin düşünmek için süre istediği öğrenilirken, Galatasaray'ın da asıl teklifi yeni hocanın ardından yapması bekleniyor.

3 gol 2 asist

27 yaşındaki Keita Balde geçen sezon küme düşen Cagliari'nin formasıyla Serie A'da 26 maçta 3 gol 2 asist kaydetmişti.