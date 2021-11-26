Aslan ve Kartal istiyordu, imzayı attı!

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor transfer borsasının son günlerde en çok konuşulan ismi olan ve adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan ismi Abdülkerim Bardakçı ile 3+1 yıllğına sözleşme uzattı. Aynı zamanda kulüp, Ahmet Çalık ile de 3 yıllık devam kararı aldı.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, Konyaspor'un ligin ilk 13 haftalık bölümünde verdiği mücadeleyle büyük beğeni kazandığını söyledi.

Hem Yönetim Kurulu'nun hem teknik ekibin hem de futbolcuların ellerinden gelen mücadeleyi sonuna kadar gösterdiklerini dile getiren Özgökçen, "Bu da bizi memnun ediyor. En azından arzu ettiklerimiz, istediklerimiz sahaya yansıyor. Tabii ki bu noktada daha iyi yerlere gelme gayreti içerisinde olduğumuzu da belirteyim." dedi.

Özgökçen, Konyaspor'un 100. yılına girmek üzere olduklarına dikkati çekerek, "Türkiye'de birçok spor kulübü henüz 100. yılını yaşamadı. Dolayısıyla bunda da önemli çalışmalar yapma arzusu içerisindeyiz. Konyaspor Kulübü 100. yılda ne kadar başarılı olursa, ülke gündeminde de şehir olarak o kadar ismimiz yer alır." ifadelerini kullandı.

Konyaspor'un takım oyununu iyi sürdürdüğünü vurgulayarak, tek tek isimlerini okuduğu oyunculara teşekkür eden Özgökçen, "İnşallah kendileri bu mücadele azmiyle 38 haftalık periyodu tamamlayacaklardır. Bu 38 hafta sonunda umut ediyoruz ki Konyaspor, ligi bitirebileceği en üst yerde de bitirecektir. Çalışmalarımız sonuna kadar devam edecektir." diye konuştu.

Yaptıkları transferlerde Konyaspor'un menfaatlerini en üst düzeyde tutarken futbolcuların menfaatlerini de hiçbir zaman göz ardı etmediklerini söyleyen Özgökçen, sözleşmeleri yenilenen Abdülkerim Bardakcı ve Ahmet Çalık'a ilişkin şunları kaydetti:

"Oyuncularımız, Konyaspor'un üstün menfaatlerini değerlendirerek yeri geldi kendi menfaatlerinden de taviz verdiler. Ben bu noktada her ikisine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah Konyaspor bu birlik ve beraberlik içerisinde çok daha iyi yerlere gelecektir diye umut ediyorum. Ahmet ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Abdülkerim'le 3+1 bir sözleşmemiz akdedildi. İnşallah şimdiye kadar göstermiş oldukları 13 maçtaki mücadeleci tavırlarını geri kalan periyotta da sonuna kadar göstereceklerdir. İmzaların şehrimize, kulübümüze, futbol camiasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Konuşmanın ardından iki futbolcu ile sözleşmeler imzalandı.