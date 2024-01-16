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Spor Aslan sinirli: Galatasaray'dan sert tweet!
Spor

Aslan sinirli: Galatasaray'dan sert tweet!

Yeniakit Publisher
2024-01-16 12:38:00 -
Aslan sinirli: Galatasaray'dan sert tweet!

Son haftalarda Türk futbolunun olaysız tek bir anı bile geçmiyor. Galatasaray, Ali Koç lobisinin açıklamalarıan binaen sert bir tweet attı.

Son haftalarda Türk futbolunun olaysız tek bir anı bile geçmiyor. Galatasaray, Ali Koç lobisinin açıklamalarıan binaen sert bir tweet attı.

İşte o tweet:

'Tehditle, korkutularak işlerin ne noktaya geldiğini ve buna hiçbir şekilde engel olmayıp, saklandığınızı tüm Türkiye gördü. Bundan sonra anladığınız dilden konuşacağız.
BU BÖYLE DEVAM ETMEYECEK!'

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