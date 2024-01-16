Aslan sinirli: Galatasaray'dan sert tweet!

Son haftalarda Türk futbolunun olaysız tek bir anı bile geçmiyor. Galatasaray, Ali Koç lobisinin açıklamalarıan binaen sert bir tweet attı.

İşte o tweet:

'Tehditle, korkutularak işlerin ne noktaya geldiğini ve buna hiçbir şekilde engel olmayıp, saklandığınızı tüm Türkiye gördü. Bundan sonra anladığınız dilden konuşacağız.

BU BÖYLE DEVAM ETMEYECEK!'