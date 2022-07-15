  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Aslan, sağ bekini bakın nerede buldu!
Spor

Aslan, sağ bekini bakın nerede buldu!

Sağ bek pozisyonunda Sacha Boey'in yerine arayışta olan Galatasaray, Avrupa devleriyle Serge Aurier için transfer yarışına girdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 15:05:00 -
Aslan, sağ bekini bakın nerede buldu!

Sağ bek pozisyonunda Sacha Boey'in yerine arayışta olan Galatasaray, Avrupa devleriyle Serge Aurier için transfer yarışına girdi.

Galatasaray gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sacha Boey'yi takımda düşünmeyen sarı-kırmızılılar, yeni bir sağ bek için arayışta.

RTL France'ın haberine göre, Fulham, Galatasaray ve Atletico Madrid bonservisi elinde bulunan Serge Aurier ile ilgileniyor.

Haberde Fildişi Sahilli yıldızın gelecek hafta kararını vereceği belirtildi. Serge Aurier'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak ifade ediliyor.

Kariyerinde Lens, Toulouse, Paris Saint-Germain, Tottenham formaları giyen 29 yaşındaki futbolcu geçen sezonu Villarreal'de noktaladı. Aurier, Sarı Denizaltılar ile 24 maçta görev yaptı.

Takımın başına Okan Buruk'u getiren Galatasaray daha önce Kazımcan Karataş v Sergio Oliveira'yı kadrosuna katmıştı.

 


Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!
Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!

Medya

Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!

Sodalı ayranın 5 önemli faydası! Sodalı ayran tarifi
Sodalı ayranın 5 önemli faydası! Sodalı ayran tarifi

Kadın - Aile

Sodalı ayranın 5 önemli faydası! Sodalı ayran tarifi

Beşiktaş'a saç baş yolduran Batshuayi geri dönüyor!
Beşiktaş'a saç baş yolduran Batshuayi geri dönüyor!

Spor

Beşiktaş'a saç baş yolduran Batshuayi geri dönüyor!

Meğer çayı yanlış demliyormuşuz! Çay nasıl demlenir? Uzmanından en doğru ve en lezzetli tarifi
Meğer çayı yanlış demliyormuşuz! Çay nasıl demlenir? Uzmanından en doğru ve en lezzetli tarifi

Kadın - Aile

Meğer çayı yanlış demliyormuşuz! Çay nasıl demlenir? Uzmanından en doğru ve en lezzetli tarifi

Gençler, bu edepsizi örnek almayın!
Gençler, bu edepsizi örnek almayın!

Medya

Gençler, bu edepsizi örnek almayın!

Ceviz yağının faydaları nelerdir?
Ceviz yağının faydaları nelerdir?

Kadın - Aile

Ceviz yağının faydaları nelerdir?

Ütü nasıl temizlenir? Ütü kireçlenmesine ne iyi gelir?
Ütü nasıl temizlenir? Ütü kireçlenmesine ne iyi gelir?

Kadın - Aile

Ütü nasıl temizlenir? Ütü kireçlenmesine ne iyi gelir?

Kesilmiş süt nasıl değerlendirilir? Kesilen sütü sakın çöpe dökmeyin!
Kesilmiş süt nasıl değerlendirilir? Kesilen sütü sakın çöpe dökmeyin!

Kadın - Aile

Kesilmiş süt nasıl değerlendirilir? Kesilen sütü sakın çöpe dökmeyin!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23